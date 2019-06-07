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الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:27 م

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام ابو المجد
dostor.org/2656202

أثار ما كتبه المهندس فرج عامر، رئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تدهور الشواطئ، وانتشار القمامة في الساحل الشمالي، وانتشار الباعة الجائلين.

وكان رئيس لجنة التجارة والصناعة، قد كتب عبر صفحتة الشخصية على موقع الـ"فيسبوك"، منذ يومين: "ظاهرة خطيرة جدًا انتشار قيادة الأطفال للبيتش باجي والكلوب كار في مراسي بتهور"، مما أثار جدلًا واسعًا على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب رئيس لجنة التجارة بالبرلمان، بتدخل المسئولين للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، قائلا: الأسعار في الساحل الشمالي أعلى من أسعار نفس السلع في جنوب فرنسا، لا بد من التدخل لحماية المستهلكين.. كيس الفشار بـ80 جنيه مصري في مراسي؟!.

وتابع قائلًا: "من المؤسف جدًا انتشار ظاهرة نزول السيدات البحر بالجلاليب على الساحل الشمالي".

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