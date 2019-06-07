"باشا مصر".. كرارة يضع اسمه بين الكبار بإيرادات 3 بطولات سينمائية

وضع النجم أمير كرارة قدمه بين نجوم السينما الكبار، ليس فقط بتحقيق فيلمه السينمائي الجديد «كازابلانكا»، إيرادات عالية في يومين عرض تخطت 15 مليون جنيه، بل لكثير من الأمور الأخرى، والخاصة بالبطولة السينمائية لـ«باشا مصر»، اللقب الذي حصل عليه من الدراما التليفزيونية بعد نجاح ثلاثية مسلسل "كلبش".



في أول بطولات "كرارة" السينمائية حقق بفيلم «هروب اضطراري» إيرادات عالية جدًا، في أيام العرض نفسه، وفي الإجمالي أيضًا فقد حقق هذا الفيلم الذي عرض في عام 2017، إيرادات تخطت 50 مليون جنيه.



وفي ثاني بطولات كرارة السينمائية، لفت الأنظار إليه كواحد من أهم نجوم الأكشن في الفترة الحالية، أو بالأخص في الثلاث سنوات الماضية، حيث ظهر بمفرده كبطلًا لفيلم «حرب كرموز»، الذي أحدث تغيرًا كبيرًا في صناعة سينما الأكشن في مصر، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات تخطت 55 مليون جنيه.



لم يكتف كرارة بكونه أحد أهم نجوم الدراما التليفزيونية في السنوات الأخيرة، بل دخل منافسة هي الأهم من الدراما التليفزيونية، وهي منافسة النجوم على شباك التذاكر، خطط لذلك بداية من صعوده في الدراما إلى أن اقترب من القمة، ووضع لنفسه مكانة بين كبار هؤلاء النجوم باختياره للسيناريو الجيد، أو التوليفة السينمائية في مواسم استثنائية، ومع عرض فيلمه الحالي «كازابلانكا»، من إنتاج وليد منصور وسينرجي برودشكن، والطاهر ميديا، وبإخراج عالمي من «بيتر ميمي»، حقق في يومين أعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية، كإيراد يومي ليقترب في اليوم الأول من 7 ملايين جنيه، ويتخطى في اليوم الثاني من عيد الفطر إيرادات 8 ملايين جنيه.