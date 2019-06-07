تونس تختار 9 لاعبين محليين بتشكيلة كأس الأمم الإفريقية

اختار آلان جيريس، مدرب تونس، تسعة لاعبين محليين ضمن تشكيلة مبدئية تستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر في وقت لاحق هذا الشهر، بعد أن اختار 17 لاعبا محترفا بأندية أجنبية الشهر الماضي.



وأعلن الاتحاد التونسي للعبة، اليوم الجمعة، أن الفرنسي جيريس ضم 5 من الترجي، وهم معز بن شريفية وغيلان الشعلالي وأيمن بن محمد وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي بجانب نسيم هنيد وفراس شواط وأيمن دحمان من الصفاقسي ووجدي كشريدة من النجم الساحلي.



وتلعب تونس على أرضها ضد العراق في لقاء ودي اليوم الجمعة، ثم تحل ضيفة على كرواتيا وصيفة بطلة العالم بعد أربعة أيام.



وستعلن تونس التشكيلة النهائية يوم الثلاثاء المقبل، وتنافس في المجموعة الخامسة مع مالي وموريتانيا وأنجولا بالبطولة التي تنطلق يوم 21 من الشهر الجاري.



وتأمل تونس في تخطي دور الثمانية لأول مرة منذ أن حصدت لقبها الأول والوحيد عندما استضافت النهائيات في 2004.