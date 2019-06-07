اليوم.. الكنيسة القبطية الإنجيلية تطلق لقاء للأسر بمدينة نصر

أطلقت الكنيسة القبطية الإنجيلية، صباح اليوم الجمعة 7 يونيو، لقاء للأسر، بالكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.



وشارك بحضور اللقاء عدد من المتكلمين بالكنيسة الإنجيلية وهم كلًا من: "إيليا كيرلس وعماد نوح"، بالإضافة إلى حضور عدد غفير من الأسر والشباب والفتيات.



يأتى هذا اللقاء ضمن عدد من البرامج التى تنظمها الكنيسة الإنجيلية للأسر والشباب والفتيات والأطفال من اجل الاستفادة الروحية.



يذكر أن الكنيسة الانجيلية تطلق عدد من الأنشطة من بينهم لقاءات خاصة للصلاة من أجل الوحدة، الذى يأتي بهدف تدعيم أواصر الوحدة بين الكنائس المسيحية في مصر.



وكانت الكنيسة الإنجيلية أطلقت خلال الأسبوع الماضي لقاءً خاصًا للشباب والفتيات للتعافي من الإدمان بجميع أنواعه.