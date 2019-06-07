مدرب الأرجنتين: نمتلك خط هجوم ناري ضد منتخبات كوبا أمريكا 2019

قال مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني، إن فريقه سيخوض مباراة مهمة مساء اليوم الجمعة، أمام نيكاراجوا، في المباراة الودية الوحيدة للألبيسيليستي قبل المشاركة في غمار بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، محذرًا من أن فريقه يمتلك خط هجوم ناري.



وخلال مؤتمر صحفي في مدينة سان خوان، صرح سكالوني "إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا، لرؤية كيف يؤدي اللاعبون الذين نمنحهم الفرصة في الملعب. استطعنا العمل مع معظم اللاعبين طوال عدة أيام، لا يمكننا أن نشتكي من شيء".



وعن تشكيلة اللاعبين التي اختارها لخوض بطولة كوبا أمريكا، قال "نعلم أننا نمتلك في الأمام خط هجوم ناري. لاعبون يسجلون العديد من الأهداف. لهذا، إذا حظينا بخطوط متماسكة ستكون أمامنا العديد من الفرص".



واختار سكالوني للمباراة الودية تشكيلة مكونة من فرانكو أرماني في حراسة المرمى، رينزو سارابيا، خوان فويث، نيكولاس أوتاميندي وماركوس أكونيا في خط الدفاع، جيوفاني لو سيلسو، جيدو رودريجيز ولياندرو باريديس في خط الوسط، وسرخيو أجويرو، ليونيل ميسي وماتياس سواريز في خط الهجوم.



وحول المنافس، قال "شاهدنا آخر مباراتين لنيكاراجوا، إنه فريق صعب، بالنسبة لنا هي مباراة مهمة، بعيدا عن المرتبة التي يحتلها المنافس عالميًا".



وأضاف "هؤلاء اللاعبين ولدوا لكي يفوزوا، للمنافسة في تلك المستويات. إنهم يعون قيمة ارتداء هذا القميص. إذا قام اللاعبون بدورهم وقام ميسي بما اعتاد على تقديمه كل أسبوع، فبالتأكيد ستسير الأمور بشكل جيد".



وتشارك الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق من 14 يونيو وحتى 7 يوليو ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كولومبيا، باراجواي وقطر.