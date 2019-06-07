ضبط 417 مخالفة مرورية في الجيزة خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية موسعة للقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.



وقد أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية عن ضبط 24 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم حشيش، أستروكس، وأقراص مخدرة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



فيما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كل صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.



وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 417 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، دون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".