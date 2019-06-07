بارباروسيس على أعتاب سيدني الأسترالي

أوضح سيدني إف.سي بطل الدوري الأسترالي لكرة القدم نيته قبل بداية الموسم المقبل بالتعاقد مع المهاجم النيوزيلندي كوستا بارباروسيس من غريمه ملبورن فيكتوري.



وأحرز بارباروسيس، الذي سبق له اللعب في روسيا واليونان، 14 هدفا مع ملبورن فيكتوري في الموسم الماضي قبل أن يرفض تمديد عقده.



وقال اللاعب البالغ عمره 29 عاما إنه يتطلع إلى مغامرة جديدة بالانتقال بين أنجح فريقين في الدوري إذ نال كل منهما اللقب في أربع مناسبات.



وأبلغ بارباروسيس الصحفيين اليوم الجمعة "أريد الفوز بالألقاب وأن أكون جزءا من فريق كبير".



وأضاف "قرار الرحيل صعب.. حققت نجاحا (في فيكتوري). الجماهير كانت تتعامل معي بشكل جيد جدا. ستكون هناك بعض المشاحنات لكن أغلب الجماهير ستتفهم ما حدث والجميع سيتجاوز ذلك".



وأحرز بارباروسيس، الذي خاض 47 مباراة مع نيوزيلندا، هدفا مثيرا للجدل منح فيكتوري الفوز في نهائي الدوري وحصد اللقب الرابع وكان يمكن عدم احتسابه لو لم تكن هناك مشكلة في تقنية حكم الفيديو المساعد.



وقال ستيف كوريكا مدرب سيدني "إنه سريع ويحرز الأهداف. أعتقد أنه سيكون من المثير لجماهيرنا أن تشاهده".



وتنطلق النسخة 15 من الدوري الأسترالي في بداية أكتوبر.