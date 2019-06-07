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الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:31 ص

ريال مدريد يكشف الستار عن قميصه الجديد 2019

ريال مدريد يكشف الستار
وكالات
dostor.org/2656151

كشف نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن التصميم الجديد لقميص الفريق الملكي الذي سيتم ارتداؤه خلال الموسم المقبل.

ووفقًا للحساب الرسمي لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الزي الأساسي للميرنجي سيكون باللون الأبيض كالمعتاد مع تزينه هذه المرة باللون الذهبي.

وشارك في تقديم القميص الجديد العديد من نجوم ريال مدريد، ويعد أبرزهم: الويلزي جاريث بيل والإسباني سيرجيو راموس والفرنسي كريم بنزيما، والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو.

يذكر أن ريال مدريد أنهى موسم 2018 - 2019 بدون تحقيق أي لقب محلي أو أوروبي، بينما توج فقط بكأس العالم للأندية.

ريال مدريد يكشف الستار عن قميصه الجديد 2019
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