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الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:29 ص

روسيا تحتج على اقتراب سفينة حربية أمريكية من إحدى سفنها

روسيا تحتج على اقتراب
وكالات
dostor.org/2656149

أعلن أسطول "المحيط الهادئ" الروسي، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية اقتربت بشكل مفاجئ من سفينة روسية ثقيلة مضادة للغواصات في بحر الصين الشرقي، صباح اليوم الجمعة؛ مما عرض السفينة الروسية للخطر، مضيفا أنه أبلغ احتجاجه للجانب الأمريكي بشأن الحادث.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المكتب الإعلامي للأسطول قوله في بيان اليوم: "في جنوب شرق بحر الصين الشرقي، وأثناء سير مفرزة سفن تابعة لأسطول الهادئ ومجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في مسارات متوازية، قامت السفينة الأمريكية (تشانسيلورزفيل) بتغيير اتجاهها فجأة، وقطعت مسار السفينة الثقيلة المضادة للغواصات (أدميرال فينوجرادوف) على بعد 50 مترا".

وأضاف الأسطول أن السفينة الروسية اضطرت إلى القيام بإحدى مناورات الطوارئ لتجنب الاصطدام بالفرقاطة الأمريكية، مشيرا إلى أن العسكرية الروسية أعربت عن احتجاجها لقيادة السفينة الأمريكية بشأن تلك التصرفات.

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