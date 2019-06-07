اليابان تحتضن لقاء جديدا بين بوتن وترامب

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، الجمعة، نقلا عن الكرملين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأميركي دونالد ترامب سيلتقيان خلال اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان هذا الشهر.



ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "هناك فرصة بالتأكيد. هناك فرصة لحدوث أي شيء".



وسبق لترامب أن قال، في مايو الماضي، إنه سيلتقي بوتن والرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين في أواخر يونيو الحالي.



وسارع آنذاك الكرملين إلى الرد بسرعة، موضحا أنه لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين الزعيمين.

ورغم التوجه الودّي لترامب تجاه بوتن، تظل العلاقات متوترة بين واشنطن وموسكو بشأن عدد من المسائل الاستراتيجية من بينها الأزمة في فنزويلا والصراع في سوريا والنزاع في أوكرانيا.



وفي يوليو الماضي، التقى زعيما البلدين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث ناقشات عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب قضية الاتهامات التي تلاحق موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.



وتشكل مجموعة العشرين منتدى رئيسيا للاقتصادات الرئيسية في العالم، التي تسعى إلى بناء إجماع على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، وأصبحت مع مرور الوقت أبرز المنتديات الدولية بشأن التعاون في الاقتصاد العالمي.