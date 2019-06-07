صحف إيطاليا.. تقرر مصير إيكاردي مع انتر ميلان

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الجمعة، على مصير الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، واقترابه من الرحيل عن النيراتزوري.



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "إنتر ميلان يذهب من أجل بيبي، المهاجم يعد من ضمن خطط بيبي ماروتا.. والنادي يطلب من واندا نارار أن يقرر إيكاردي مصيره: التبادل مع ديبالا يظل الحل الأكثر احتمالًا".



وأضافت "فيورنتينا الجديد، كوميسو يحاول الإغلاق على فيديريكو كييزا.. وفي يوفنتوس، ساري يأتي وكانسيلو سيغادر".



فيما خرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "دسيسة إيكاردي، إنتر ميلان وضعه في سوق الانتقالات.. روما ونابولي يطلبون المزيد من المعلومات، لكنهم لن يركضوا وراء الأرقام التي تعلنها واندا نارا، التي لا تريد الذهاب لأي مكان".



وأضافت "نيمار يتعرض لانتكاسة قبل انطلاق كوبا أمريكا، الكثير من المشاكل للاعب البرازيلي".



وتابعت "ديلا فالي وفيورنتينا، هذه هي الحقيقة.. شهادة دييجو: كوميسو هو الخيار الصحيح، وضعناه في وضع يسمح له العمل بشكل أفضل منا، وكييزا يجب أن يبقى سنة أخرى".



وقالت صحيفة "توتو سبورت": "ماتويدي، كانسيلو، كوادرادو وماندزوكيتش.. أبطال يوفنتوس، مصير ماتويدي وكوادرادو وماندزوكيتش في الميزان، أما بالنسبة لكانسيلو، فهناك ديربي مانشستر من أجل، والبيانكونيري يطلب 60 مليون يورو".



وأضافت "وكيل ساري مستعد للسفر إلى لندن للحصول على الضوء الأخضر النهائي".