إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم، بعد انفجار أحد إطارات السيارة.



تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز شرطة أخميم، وسيارات الإسعاف.



وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "عبد النبي. ه. أ" 42 عامًا، سائق ويقيم في عين شمس بالقاهرة، انفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.



نتج عن ذلك إصابة قائد السيارة وكل من "حجازة. ا. ب" 54 عامًا، ربة منزل كسر بالساق اليمنى، "عائشة. ا. ب" 73 عامًا ربة منزل، "أمال. م. ع" 42 عامًا ربة منزل، "عمرو. م. ه" 20 عامًا، طالب، "جميلة.ه. ا" 40 عامًا ربة منزل ويقيمون بذات العنوان مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، من مستقلي السيارة.



تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وغادروا عقب تلقيهم العلاج اللازم عدا الأولى جرى حجزها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.