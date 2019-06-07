نبيل معلول ينصم لقائمة المرشحين لتدريب القادسية الكويتى

دخل التونسي ​نبيل معلول​ ضمن قائمة المرشحين لقيادة القادسية ​الكويت​ي خلال الموسم المقبل إلى جانب ​محمد إبراهيم​ وآخرين لم يُكشف عن هويتهم بعد لخلافة المدرب الروماني ​ايوان مارين​ الذي لم تجدد ادارة النادي عقده.



ويعتبر "معلول" حرا خلال الفترة الحالية، فهو يعمل حاليا كمحلل في شبكة قنوات بي إن سبورت بعد اقالته من تدريب ​الدحيل القطري​.



قاد المدرب التونسي منتخب بلاده الى نهائيات ​كأس العالم​ الاخيرة في روسيا 2018.



وكشفت مصادر لصحيفة الراي أن معلول رحب بقيادة القادسية لدى مفاتحته في الموضوع،فيما يزال اسم المدرب محمد ابراهيم متداولا لعودته إلى فريقه السابق الذي قاده لتحقيق عدد قياسي من الالقاب.