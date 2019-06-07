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الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:24 ص

لتحديد عقارات الدولة المعفاة.. تعديل جديد على قانون الضريبة العقارية

لتحديد عقارات الدولة
عائشة حسن
dostor.org/2656141

تقدم النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتعديل جديد على قانون رقم 196 لسنة 2008، الخاص بالضريبة على العقارات المبنية.

وأكد العليمي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن التعديل الجديد المقدم منه أضاف فقرة في المادة 11 وهي المادة التي تحدد العقارات المملوكة للدولة وهي شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة، لأن أموالها أموال عامة مملوكة للدولة، وبالتالي يجب إعفائها من الضريبة العقارية أسوة بالإعفاءات التي تمت للحكومة ومديريات الخدمات، مشيرا إلى أن الفقرة تبدأ بموجب التعديل المقدم "وتتمتع بالإعفاءات من الضريبة العقارية أسوة بالحكومة ومصالحها، لأن أموال هذه الشركات أموال عامة مملوكة للدولة".

وأوضح العليمي، أن التعديل أكد على ضرورة استبعاد الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، أو تلك العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي قامت بنزع ملكيتها.

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