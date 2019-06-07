"الأرصاد" تحذر مرضى الجهاز التنفسي من الأتربة

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجة الحرارة بدءًا من اليوم الجمعة، بمقدار درجتين مئويتين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحراة بالجنوب.



وأضاف "عبدالعال" في تصريح لـ"الدستور" أنه من المتوقع أن يكون هناك أثار للرمال والأتربة، في جنوب البلاد وشمال وجنوب سيناء، كما أنه من المتوقع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.



وطالب رئيس الأرصاد، مرضي الجهاز التنفسي بضرورة عدم التعرض للأتربة.

