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الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:22 ص

45 ألف زائر لحديقة الحيوان في صباح ثالث أيام العيد

45 ألف زائر لحديقة
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2656138

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن هناك إقبالًا كثيفًا من المواطنين لقضاء ثالث أيام إجازة عيد الفطر المبارك بحديقة الحيوان.

وأكد "رجائي" في تصريحات لـ"الدستور" أن الحديقة استبقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حوالي 45 ألف مواطن، مضيفًا أن العدد في تزايد مستمر.

وأضاف "رجائي" أن تعليمات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير كل وسائل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بإجازتهم، وأن الحديقة فتحت أبوابها الساعة السابعة صباحًا قبل موعدها بساعة طبقًا لتوجيهات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الهلال الأحمر المصري أرسل فريق طبي متواجد بالحديقة لإجراء الإسعافات الأولية للمواطنين، كما أن هناك تعاون وتنسيق مع كل الأجهزة المعنية في محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومديرية الصحة، متمنيًا للمواطنين قضاء يومًا جميلًا في ختام إجازة عيد الفطر، مؤكدًا أن تذكرة الحديقة 5 جنيهات فقط والأطفال دون الخامسة مجانًا.

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