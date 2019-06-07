بالصور.. نيمار في محكمة ريو دي جانيرو على عكاز لاتهامه بالاغتصاب

أدلى مهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم، نيمار دا سيلفا بأقواله في أحد أقسام شرطة مدينة ريو دي جانيرو للرد على تهمة الضلوع في جريمة سيبرانية مزعومة على صلة باتهام الاغتصاب الموجهة ضده من جانب امرأة.



ولدى خروجه من قسم الشرطة عقب الإدلاء بأقواله على مدار ما يقرب من ساعتين، قال نيمار للصحفيين: "أود أن أعرب عن امتناني لكل الدعم والرسائل التي تلقتها من الجميع، وأود أن أشكر أصدقائي وكل من يدعمني، شكرًا على حبكم".



وغادر مهاجم باريس سان جيرمان قسم الشرطة الواقع بشمال ريو دي جانيرو، برفقة والده وحراسه ومحاميه ووسط حشد هائل من الصحفيين.



وصرحت المحامية مارينا فرنانديز الحاضرة عن نيمار، بأن اللاعب "أدلى بكل أقواله" أمام السلطات، مضيفة أنه "مطمئن" وأكدت مجددا "براءة" موكلها من تهمة الاغتصاب المقدمة ضده من عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي.



ووصل نجم منتخب البرازيل لقسم الشرطة على كرسي متحرك وغادر على عكازين بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكاحل، والتي تعرض لها أثناء ودية السيليساو أمام قطر ليل الأربعاءالخميس، وستبعده عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق ببلاده في 14 يونيو الجاري.