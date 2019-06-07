"الصحة العالمية" تعرب عن قلقها العميق إزاء العنف في السودان

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء تداعيات أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها السودان، على فرص حصول المواطنين على الرعاية الصحية.



وقالت المنظمة إن اقتحام قوات الأمن لمستشفيات في العاصمة الخرطوم، تسبب في تعطيل خدمات الطوارئ، وإصابة 5 من أفراد الطواقم الصحية والمرضى، وتهديد آخرين.



وجاء في بيان منظمة الصحة العالمية، أنه تم إضرام النيران في خيام العيادات المتنقلة التي كانت تقدم العلاج لمصابي المظاهرات، كما تم نهب المعدات الطبية والاعتداء على عمال الرعاية الصحية.



وأشارت المنظمة إلى تقارير عن تعرض عاملات في مجال الرعاية الصحية للاغتصاب، ووصفت تلك التصرفات بأنها " انتهاك تام وغير مقبول للقانون الدولي لحقوق الإنسان".



ويأتي اقتحام الجنود للمنشآت الصحية بعدما أطلقت قوات الأمن في السودان النار يوم الاثنين الماضي على متظاهرين سلميين خلال اعتصام في الخرطوم، ما تسبب في مقتل العشرات وإصابة المئات.



ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بتسليم السلطة لحكومة بقيادة مدنية.