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الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:13 ص

استعدادات "تعليم أسوان" لامتحانات الثانوية العامة

استعدادات تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2656132

استعدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، لامتحانات الثانوية العامة، التي ستنطلق غدًا السبت، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل، من خلال تجهيز جميع مقار اللجان الامتحانية، من حيث توفير الإضاءة الملائمة والمراوح ومبردات المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الامتحانات، فضلا عن نظافة اللجان ودورات المياه.

وشملت الاستعدادات أيضا، تجهيز الاستراحات الخاصة بالقائمين على أعمال الامتحانات وتوفير المتطلبات الضرورية لهم، وتوفير سيارة يوميا جاهزة أحتياطيا للتدخل السريع لمواجهة أى تحركات مطلوبة لنقل كراسات الأسئلة والإجابات، بالإضافة إلى أنه تم تنظيم لجان مناسبة لامتحانات الطلاب من ذوي القدرات الخاصة في الأدوار الأرضية، وهو الذي يتوازى مع توفير جميع المتطلبات وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة داخل اللجان.

ومن ضمن الاستعدادات، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية للجان من الخارج لمنع أى تجمعات تؤثر سلبيا على أنتظام سير العملية الامتحانية ولتخفيف العبء النفسى عن الطلاب، فضلا عن أنه سيتم متابعة خطوط سير نقل الكراسات الامتحانية بالتنسيق مع أجهزة الأمن، وكل ما يضمن راحة الطلاب المنتدبين باللجان.

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