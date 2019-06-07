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الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:12 ص

العثور على جثة شاب بالرياح العباسي في السنطة

العثور على جثة شاب
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2656131

تكثف مباحث مركز السنطة التابع لمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب، طافية على المياه بالرياح العباسي، أمام عزبة الملكة التابعة للمركز.

كان اللواء السعيد شكرى مدير مباحث مديرية أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب، يرتدي بنطلون ترنج وتيشرت رياضي طافية على المياه بالرياح العباسى أمام عزبة الملكة.

على الفور انتقل الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، والنقيب حسام قطامش معاون مباحث مركز السنطة، إلى محل الواقعة، لمعاينة الجثة ومعرفة سبب الوفاة وتم إخطار جميع الأقسام بمواصفات الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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