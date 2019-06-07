مدافع الدحيل القطرى يوافق على الانضمام إلى يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن نادي يوفنتوس يستهدف إعادة المغربي مهدي بنعطية، مدافع الدحيل القطري، إلى البيانكونيري مرة أخرى.



ووفقًا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، فإن يوفنتوس يبحث عن مدافع بصفات اللاعب، وهو الأمر الذي فتح قضية عودته إلى السيدة العجوز مجددًا.



وأشارت الصحيفة إلى أن "بنعطية" أبدى موافقته على العودة إلى اليوفي، لا سيما بعد إعلان رحيل المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري.



وأوضحت أن المدافع المغربي رحل عن السيدة العجوز في الموسم المنتهي، بسبب خلاف سابق مع أليجري حول المشاركة في المباريات.



يذكر أن "بنعطية" لعب مع يوفنتوس موسمين ونصف قادمًا من بايرن ميونخ، وحقق مع البيانكونيري لقب الدوري الإيطالي 3 مرات وكأس إيطاليا مرتين.

