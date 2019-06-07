القوات الأفغانية تحبط 70 هجوما خلال أيام العيد في البلاد

ذكر مسئولون بوزارة الداخلية الأفغانية، أن قوات الأمن أحبطت 70 هجوما خلال عيد الفطر في البلاد، منها 35 في كابول.



ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة، عن نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية قوله إن المسلحين خططوا لتنفيذ 35 هجوما في العاصمة كابول، خلال أيام العيد.



وأضاف نصرت رحيمي أن قوات الأمن أحبطت بشكل ناجح محاولة المسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية.



وتابع نصرت رحيمي أن قوات الأمن صادرت أيضا سيارة مفخخة في كابول.



ولم يكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية عن الجماعات التي احبطت قوات الأمن هجماتها، ولكن من المعروف أن حركة طالبان وتنظيم داعش ينفذان هجمات في البلاد.