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الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:10 ص

الغربية جاهزة لـ"امتحانات الثانوية العامة".. غدًا

الغربية جاهزة لـامتحانات
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2656127

قال محمد فاروق حماد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا إمتحانات الثانوية العامة، تنفيذًا لتعليمات اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية.

حيث وجه محافظ الغربية بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية، وتم تجهيز اللجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان من خلال بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومديرية الأمن.

وأضاف "حماد"، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فى كل إدارة تعليمية لتلقى أي شكاوى، بالإضافة إلى تجهيز جميع الاستراحات للمراقبين والملاحظين، مؤكدًا أن رؤساء اللجان سيتواجدون فى الإستراحات التى جهزتها المديرية بداية من اليوم الجمعة وحتى نهاية مدة الامتحانات.

وقال وكيل الوزارة، إنه توقيع عدة بروتوكولات مع مديرية أمن الغربية لتأمين اللجان وكنترول توزيع الأسئلة وأوراق الأجابة وتأمين سيارات نقل الأسئلة والأجوبة من الكنترول إلى المدارس وعودتها الكنترول.

كما تم توقيع بروتوكول مع شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، لتوفير مولدات كهربائية بجميع اللجان والاستراحات، وبروتوكول مع مديرية التموين، لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين الى جانب توفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة.

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