"التضامن": تدريب 21 الف شابا فى 3 محافظات بـ "مودة"

اعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، انه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاه في إطار المشروع القومي لتوعية المقبلين على الزواج " مودة" بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.



ويعد البرنامج تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى للوزارة للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية، وكيفية ادارتها وكذا الصحة الإنجابية، في ضوء الارتفاع المضطرد الذى شهدته السنوات الأخيرة في حالات الطلاق وخصوصًا بين حديثي الزواج.

