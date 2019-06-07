"أجيري" يثق في قدرة مصر على الفوز بأمم إفريقيا

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، مدرب مصر، لاعبيه بأنه يثق في قدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم على أرضهم متجاهلا الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة.



واجتمع أجيري مع اللاعبين، ليس من بينهم محمد صلاح بطل أوروبا مع ليفربول للراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب على مشارف الإسكندرية أمس استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، حيث تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري.



وستخوض مصر مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 هذا الشهر.



وقال إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر لرويترز اليوم الجمعة: "أبلغ أجيري اللاعبين بأنه يثق فيهم تماما وبأنه اختار أفضل لاعبي مصر ويؤمن بقدرتهم على تحقيق اللقب".



وواجه أجيري، الذي تولى القيادة خلفا لهيكتور كوبر بعد مشاركة محبطة في كأس العالم العام الماضي، انتقادات بسبب غياب لاعبين بارزين عن التشكيلة، وخاصة الظهير الأيسر عبد الله جمعة‭ ‬والحارس محمد عواد.



وأضاف لهيطة: "حرص أجيري منذ بداية المعسكر على توضيح عدم وجود فارق بين لاعب أساسي واحتياطي ويتعاون الجميع للتتويج بالكأس".



وتنافس مصر، الأكثر تتويجا باللقب بواقع سبع مرات آخرها في 2010 وخسرت نهائي النسخة الماضية، في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونجو الديمقراطية.