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سياسي
الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:08 ص

عمليات "القومي للمرأة" تتابع شكاوى تحرش السيدات خلال أيام العيد

عمليات القومي للمرأة
محمد الشريف
dostor.org/2656121

لليوم الثاني على التوالي واصلت غرفة عمليات مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، التي تم تخصيصها لتلقى شكاوى التحرش الذي قد تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، عملها.

حيث أكدت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة المكتب، أن الغرفة لم تتلقى شكاوى تحرش خلال اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك سواء على الخط المختصر، والخطوط المخصصة للغرفة، موضحة أن المكتب استقبل عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية،وتم افادتهن بالمشورة القانونية اللازمة، كما وردت مجموعة استفسارات متعلقه بنشاط المجلس.

كما أوضحت الأستاذة أمل عبد المنعم، أن غرفة عمليات المجلس تقوم بالرصد الإعلامي للأخبار الخاصة بالتحرش خلال أيام عيد الفطر على المواقع والصحف الالكترونية، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة للتأكد من صحة الأخبار من عدمه، ويتم تقديم المساندة القانونية للسيدات المتقدمات ببلاغات رسمية لاستكمال دعواهن.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة تتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات خلال ايام عيد الفطر المبارك، وذلك على مدار 12 ساعة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً عن طريق خطوط تليفونية خصصت لهذا الغرض، حيث يتم رصد حالات التحرش والتدخل السريع، بالاضافة إلى تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه الى رفع دعاوى قضائية، وذلك عبر الارقام التالية: 0109 929 9191 0100 752 5600 01554845024

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