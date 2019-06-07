حلقات التداول والإقبال على الليمون ترفع الأسعار فى العيد بنسبة 60٪

قال حاتم نجيب رئيس شعبة الخضر بالغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الليمون ليصل إلى 80 جنيه للكيلو نتيجة لزيادة حلقات التداول، والتي قد تصل إلى 100 حلقة، وزيادة أعداد تجار التجزئة إلى جانب قلة المعروض من الأنتاج نتيجة سقوط الأزهار نتيجة الرياح الشديدة التي تعرض لها المحصول.



وأضاف حاتم نجيب في تصريحات لـ"الدستور"، أن محصول الليمون الجديد من محافظات الصعيد من المنيا وقنا وأسوان سينزل السوق وستنخفض الأسعار، حيث إن الأسعار الحالية مبالغ فيها، وأن الليمون من المزارع بـ30 و35 جنيه للكيلو، ويصل للمستهلك بـ80 جنيه، وأن الحلقات المتعددة ترفع التكلفة النهائية على المنتج خاصة مع زيادة الطلب في العيد.