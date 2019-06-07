عقوبات رادعة للمخالفين بالأوقاف.. تعرف على السبب

أكدت وزارة الأوقاف أنها كلفت التفتيش العام بتكثيف حملاته على المساجد فيما يتصل بأي مخالفة في استخدام مكبرات الصوت بالمخالفة لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، وهي قصر مكبرات الصوت الخارجية على الأذان وخطبة الجمعة وأن تكون على قدر الحاجة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفة.



كما أكدت الأوقاف على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بالتنبيه مجددا على جميع العاملين بالمساجد كل في نطاق عمله بالالتزام بهذه التعليمات، وأخذ توقيعهم بالعلم علي هذا التنبيه والتحذير، لأن عقوبة المخالفين ستكون شديدة ورادعة، مع تكليف رئيس قطاع مكتب الوزير بالتوسع في تركيب أجهزة الأذان الموحد بعد نجاحها في المساجد التي تم تركيبها بها.