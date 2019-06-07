حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 7 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تلقي الضوء اليوم على نقاط الضعف في العمل والمتمثلة بتقاعس عدد من الموظفين عن إنجاز الاستحقاقات المهنية في مواعيدها.



عاطفيًا: تكون حاسمًا في اتخاذ بعض المواقف وتكون مستعدًا لمواجهة الاساءات التي توجه إليك وتكون صارمًا في إجاباتك.



صحيًا: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد العائلة، ألا يكفيك ما تعانيه يوميًا في العمل؟!