الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:23 ص
حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 7 يونيو 2019
dostor.org/2656045
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:
مهنيًا: تلقي الضوء اليوم على نقاط الضعف في العمل والمتمثلة بتقاعس عدد من الموظفين عن إنجاز الاستحقاقات المهنية في مواعيدها.
عاطفيًا: تكون حاسمًا في اتخاذ بعض المواقف وتكون مستعدًا لمواجهة الاساءات التي توجه إليك وتكون صارمًا في إجاباتك.
صحيًا: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد العائلة، ألا يكفيك ما تعانيه يوميًا في العمل؟!