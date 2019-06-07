حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 7 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تشير التاثيرات الفلكية الايجابية الى يوم مميز من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف كما يبارك الفلك كل الاعمال الفكرية والثقافية فتمتلىء حيوية ونشاطا وتعمل على اتجاهات عديدة.



عاطفيًا: لن تنفعك بعد اليوم المواقف الصارمة والمتشدّدة مع الحبيب، بل المواقف الهادئة والمرنة لحل المشكلات المستجدة بينكما.



صحيًا: مارس الركض الخفيف صباحًا وأتبعه ببعض حركات الليونة قبل التوجه إلى العمل.