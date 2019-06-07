غرفة المنشآت السياحية تؤكد تطبيق الفنادق الاشتراطات الصحية

أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، تطبيق كافة المنشآت السياحية، أعضاء الغرفة الخاضعة للإشراف والمراقبة السياحية لكافة المعايير والاشتراطات الدولية الخاصة بصحة وسلامة وأمن الغذاء.



وأوضح أن وزارة السياحة، والغرفة تضعان صحة وسلامة الغذاء "الغذاء الآمن" في مقدمة أولوياتهما، وإنهما من خلال التعاون الجاد والمثمر والمتميز مع الدكتورة راينا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب يقومان بتنظيم وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لأصحاب ومديري ومسئولي جودة الغذاء والعاملين بالمنشآت السياحية، والتي تتناول عدة محاور منها مقدمة عن أمن وسلامة الغذاء، وفوائد الحرص على إنتاج غذاء آمن، وتكاليف عدم اتباع الشروط الصحية وإنتاج غذاء آمن، وأهم الأسباب لزيادة معدلات التسمم الغذائي، والإجراءات الأساسية لتوفير طعام صحي، والأفراد الأكثر عرضه للأمراض الناتجة عن الغذاء الملوث، وأعراض التسمم الغذائي، والأخطاء الشائعة التي قد تكون السبب في حدوث التسمم الغذائي.



وأشار "المصري" إلى أنه بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي الأول لسلامة الأغذية (WFSD) فأن الغرفة حريصة على أن يواكب أعضائها لكافة المستجدات التى تشهدها صناعة المطاعم عالميًا والتعامل معها في تقديمها للأغذية والمشروبات الآمنة لروادها، لافتا أن أعضاء الغرفة البالغ عددهم 1400 منشآة سياحية، حريصون على توافر واتباع كافة القواعد المهنية والسبل والطرق الآمنة للغذاء، وأن هناك رقابة صارمة من الجهات المعنية بالإشراف والمتابعة وفي مقدمتها وزارات السياحة والصحة، والزراعة "الطب البيطري"، والبيئة، للتأكد من صحة وسلامة وآمان ما تقدمه المنشآت من أغذية ومشروبات لروادها.



يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، قد أشارت فى بيانها حول الإحتفال بهذا اليوم، إلى أن الحفاظ على سلامة الغذاء هو عملية معقدة تبدأ في المزرعة وتنتهي مع المستهلك، حيث يجب النظر في جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من الإنتاج والحصاد والتخزين وحتى التحضير والاستهلاك، كما أن منظمة الأغذية والزراعة هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تشرف على سلامة الأغذية على امتداد جميع جوانب السلسلة الغذائية.