حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 7 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: لا يؤثر الحظ سلبًا عليك اليوم على الإطلاق، بل يجعلك أكثر حماسة وإقدامًا لعقد اتفاقات وصفقات والتعبير عن رأيك بحرية.



عاطفيًا: لا تتفاجأ إذا بدأت تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تجاوب الحبيب مع مشاعرك وتجنّبه لك وابتعاده عنك، فأنت السبب في كل ما يحصل.



صحيًا: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.