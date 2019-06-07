الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:21 ص
حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 7 يونيو 2019
dostor.org/2656038
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا: لا يؤثر الحظ سلبًا عليك اليوم على الإطلاق، بل يجعلك أكثر حماسة وإقدامًا لعقد اتفاقات وصفقات والتعبير عن رأيك بحرية.
عاطفيًا: لا تتفاجأ إذا بدأت تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تجاوب الحبيب مع مشاعرك وتجنّبه لك وابتعاده عنك، فأنت السبب في كل ما يحصل.
صحيًا: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.