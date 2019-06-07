حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 7 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على بعض المتغيرات والمستجدات في مجالك المهني، ويحذر من بعض النزاعات غير المجدية.



عاطفيًا: يمكنك ابتداء من اليوم أن تحلم بما تريد تحقيقه والحصول عليه على الصعيد العاطفي، وتتلقّى الدعوات كما كلمات الإعجاب.



صحيًا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب.