الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:21 ص
حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 7 يونيو 2019
dostor.org/2656037
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على بعض المتغيرات والمستجدات في مجالك المهني، ويحذر من بعض النزاعات غير المجدية.
عاطفيًا: يمكنك ابتداء من اليوم أن تحلم بما تريد تحقيقه والحصول عليه على الصعيد العاطفي، وتتلقّى الدعوات كما كلمات الإعجاب.
صحيًا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب.