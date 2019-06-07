القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
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الأبراج اليوم
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:21 ص

حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 7 يونيو 2019

برج الجوزاء
برج الجوزاء
dostor.org/2656037

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على بعض المتغيرات والمستجدات في مجالك المهني، ويحذر من بعض النزاعات غير المجدية.

عاطفيًا: يمكنك ابتداء من اليوم أن تحلم بما تريد تحقيقه والحصول عليه على الصعيد العاطفي، وتتلقّى الدعوات كما كلمات الإعجاب.

صحيًا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب.

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