حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 7 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: أنت مدعو بإلحاج اليوم للتكيف مع بعض العادات والأساليب المستحدثة والتقنيات المهمة التي يجب التعرف إليها للقيام بعمل جديد.



عاطفيًا: تسير الأمور العاطفية مع الشريك بشكل رائع وجيد هذا اليوم، ما يفسح في المجال لتعزيز الروابط وتمتين أسس العلاقة.



صحيًا: تكون قلقًا ومضطربًا بانتظار نتائج بعض الصور الشعاعية التي طلبها منك الطبيب للتأكد من أمر ما.