الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:18 ص
حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 7 يونيو 2019
dostor.org/2656035
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:
مهنيًا: أنت مدعو بإلحاج اليوم للتكيف مع بعض العادات والأساليب المستحدثة والتقنيات المهمة التي يجب التعرف إليها للقيام بعمل جديد.
عاطفيًا: تسير الأمور العاطفية مع الشريك بشكل رائع وجيد هذا اليوم، ما يفسح في المجال لتعزيز الروابط وتمتين أسس العلاقة.
صحيًا: تكون قلقًا ومضطربًا بانتظار نتائج بعض الصور الشعاعية التي طلبها منك الطبيب للتأكد من أمر ما.