حظك اليوم الجمعة 7 يونيو 2019 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: أنت مدعو بإلحاج اليوم للتكيف مع بعض العادات والأساليب المستحدثة والتقنيات المهمة التي يجب التعرف إليها للقيام بعمل جديد.

عاطفيًا: تسير الأمور العاطفية مع الشريك بشكل رائع وجيد هذا اليوم، ما يفسح في المجال لتعزيز الروابط وتمتين أسس العلاقة.

صحيًا: تكون قلقًا ومضطربًا بانتظار نتائج بعض الصور الشعاعية التي طلبها منك الطبيب للتأكد من أمر ما.



الثور

مهنيًا: يفرض هذا اليوم بعض المحظورات والممنوعات المهنية، لكن تطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة.

عاطفيًا: كثرة طلبات الشريك تدفعك إلى رفض الواقع الذي تعيشه، وخصوصًا أن الأمور بلغت حدًا لا يمكن السكوت عنه.

صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.



الجوزاء

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على بعض المتغيرات والمستجدات في مجالك المهني، ويحذر من بعض النزاعات غير المجدية.

عاطفيًا: يمكنك ابتداء من اليوم أن تحلم بما تريد تحقيقه والحصول عليه على الصعيد العاطفي، وتتلقّى الدعوات كما كلمات الإعجاب.

صحيًا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب.



السرطان

مهنيًا: لا يؤثر الحظ سلبًا عليك اليوم على الإطلاق، بل يجعلك أكثر حماسة وإقدامًا لعقد اتفاقات وصفقات والتعبير عن رأيك بحرية.

عاطفيًا: لا تتفاجأ إذا بدأت تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تجاوب الحبيب مع مشاعرك وتجنّبه لك وابتعاده عنك، فأنت السبب في كل ما يحصل.

صحيًا: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.





الأسد

مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بانفراج مهني وبامتيازات كثيرة تحصل عليها، وتكون الظروف مناسبة تمامًا لمواهبك وتطلّعاتك.

عاطفيًا: الحب ما زال يعشش في دارك العاطفية، وأنت تعيش سعادة كاملة مع الشريك لم تعرفاها منذ مدة طويلة.

صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على صحتك ورشاقتك.



العذراء

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغيير كبير يحصل في مجال عملك، فهو يتزامن مع ظرف يحتم عليك الوقاية والانتباه.

عاطفيًا: إذا اتخذت قرارًا مؤلمًا تكتشف أن حياتك ستصبح أفضل بعده وتقرّر الخروج من عزلتك وتلبية الدعوات.

صحيًا: بين أن تتقاعس عن ممارسة الرياضة والاكتفاء بالأكل والنوم، أعتقد أن النتائج لكن تكون إيجابية.



الميزان

مهنيًا: تشير التاثيرات الفلكية الايجابية الى يوم مميز من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف كما يبارك الفلك كل الاعمال الفكرية والثقافية فتمتلىء حيوية ونشاطا وتعمل على اتجاهات عديدة.

عاطفيًا: لن تنفعك بعد اليوم المواقف الصارمة والمتشدّدة مع الحبيب، بل المواقف الهادئة والمرنة لحل المشكلات المستجدة بينكما.

صحيًا: مارس الركض الخفيف صباحًا وأتبعه ببعض حركات الليونة قبل التوجه إلى العمل.



العقرب

مهنيًا: يصعب عليك اليوم التفكير في ما تريد إنجازه في القريب العاجل، وتجد نفسك أسير هواجس وارتباطات كثيرة.

عاطفيًا: إفتح باب الحوار مع الشريك مهما يكن صعبًا ودقيقيا، فقد يصلح لقاء بسيط وعفوي مشكلات قديمة وعالقة بينكما.

صحيًا: استعن بمجلات أو بمنشورات علمية متخصصة بالصحة وطبّق إرشاداتها التي تفيدك صحيًا.



القوس

مهنيًا: تلقي الضوء اليوم على نقاط الضعف في العمل والمتمثلة بتقاعس عدد من الموظفين عن إنجاز الاستحقاقات المهنية في مواعيدها.

عاطفيًا: تكون حاسمًا في اتخاذ بعض المواقف وتكون مستعدًا لمواجهة الاساءات التي توجه إليك وتكون صارمًا في إجاباتك.

صحيًا: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد العائلة، ألا يكفيك ما تعانيه يوميًا في العمل؟.



الجدي

مهنيًا: بانتظارك اليوم حدث يغير مجرى حياتك نحو الأفضل، يضاف إلى ذلك تلقيك هدية جميلة جدًا، وبطاقة سفر لرحلة حول العالم.

عاطفيًا: تخطط لقضاء يوم رومانسي رائع برفقة الحبيب يقوي العلاقة بينكما ويؤجج المشاعر ويزيدها اضطرامًا.

صحيًا: الفترة الصباحية التي تخصصها لممارسة الرياضة تكون مناسبة ومفيدة على المدى المنظور.



الدلو

مهنيًا: ابتعد عن الاحتكاكات والمزاج العكر، ولا تفتح ملفات قديمة أو جديدة، وحاول التخلص من معاكسات كبيرة.

عاطفيًا: يعجبك شخص ما وتبذل المستحيل لتنال رضاه، فتحاول أن تراعي مشاعره أكثر أمام الآخرين.

صحيًا: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرّض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعيًا.



الحوت

مهنيًا: مفاجأة قريبة في طريقها إليك، فلا تتعجل بالتفكير في ترك العمل حاليًا بل حاول معالجة الأسباب.

عاطفيًا: انتظر ما يحمله الغد لعلٌه يكون محققًا لرغبتك، وعليك أن تكون أكثر تفاؤلًا بالمستقبل القريب والبعيد.

صحيًا: مشاكل حساسية الأسنان تحتاج إلى مزيد من العناية بنظافتها مع تجنب الأطعمة التي تسبب لك ألمًا.