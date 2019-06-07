"أسوان التخصصى" يستقبل 15 مصابا فى حادث تصادم ميكروباص

استقبل مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، اليوم الجمعة، 15 مصابا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بيجو، بطريق بنبان التابعة لمركز دراو بأسوان.



تلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص في الكيلو 65 بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل بنبان التابعة لمركز دراو بأسوان، في صباح ثالث أيام العيد، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 15 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى مشرحة إدفو، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ووجهت القيادات الأمنية برفع الميكروباص من الطريق الذي وقع به الحادث، في إطار الحرص على انتظام الحركة المرورية بالطريق.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لتباشر تحقيقاتها.