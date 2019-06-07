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الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:45 ص

التموين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفى 3 شهور

مخزون السلع الاستراتيجية
مخزون السلع الاستراتيجية
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2656027

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الاستراتيجية والأساسية للمحافظات يتراوح حاليًا من 3 إلى 3.5 أشهر، خاصة المحافظات الحدودية بجانب مد كافة المحافظات السلع الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن والسلع المدعمة أول بأول، حيث يتم طرح هذه المنتجات بمنافذ شركتى الجملة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الجارى، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

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