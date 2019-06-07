الأوقاف: القاهرة الأكثر نشاطًا فى صكوك الأضاحى خلال شهر رمضان

حققت مديرية أوقاف القاهرة أفضل أداء في مشروع صكوك الأضاحي خلال شهر رمضان ١٤٤٠ هـ، وصل عدد الصكك لـ٣٣٠ صكًا، بإجمالي ٥٩٤ ألف جنيه، كتعامل مباشر من خلال المساجد الكبرى وإدارات الأوقاف.



وقررت وزارة الأوقاف، صرف مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه، منها ثلاثة آلاف لمدير المديرية وسبعة عشر ألفًا توزع على أفضل العاملين بالمديرية أداء في المشروع من خلال لجنة تقييم أداء تضم كلا من، مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بها؛ تشجيعًا للعاملين بالمديرية على بذل المزيد من الجهد في خدمة المجتمع.



وأوضحت الأوقاف أن هذه المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بمبالغ صكوك الأضاحي، فجميع مبالغ الصكوك كاملة تخصص لشراء الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية أو خلافه في هذا المشروع المجتمعي الذي يهدف إلى الوصول لمليون أسرة على الأقل خلال هذا العام.