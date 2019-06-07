بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز بمطروح

شهدت محافظة مطروح إصابة 3 أشخاص، إثر حادث انفجار أسطوانة غاز في مطعم أمام فندق القصر بمدينة مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج.



تلقى الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص، إثر حادث انفجار أسطوانة غاز في مطعم أمام فندق القصر بمدينة مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: "بلال فتحي سليم، 19 سنة، مقيم في المنوفية، مصاب بحرق من الدرجة الأولى بالقدمين 7%، ومصطفى عبدالكريم خالد، 27 سنة، مقيم في مطروح، مصاب بحرق بالزراعين من الدرجة الأولى 4%، وأحمد جابر علام، 23 سنة، مقيم في المنوفية، مصاب حرق بالزراع الأيمن والقدمين من الدرجة الأولى 9%".



وأكد الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، أن المصابين تلقوا العلاج فور وصولهم إلى مستشفى مطروح العام.