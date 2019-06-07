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الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:35 ص

"حملة فرعون" تريند على جوجل.. وعمرو سعد يتابع ردود الأفعال فى السينمات

عمرو سعد
عمرو سعد
منار إبراهيم
dostor.org/2656018

أجرى النجم عمرو سعد، جولة فى بعض دور العرض، للاطمئنان على فيلمه "حملة فرعون"، فى مشهد يدل على سخونة المنافسة بين الأفلام السينمائية المعروضة فى موسم عيد الفطر، والتف جمهور السينما حول "الفرعون" عمرو سعد، يلتقطون معه صور تذكارية فى مشهد مهيب.

من جهة أخرى احتل فيلم حملة "فرعون" تريند على محرك البحث جوجل، بعد اكتمال عدد نسخة فى السينمات، حيث ينافس العمل بقوة فى الموسم، ويتواجد المنتج محمد السبكي فى سينما مترو، لمتابعة رد فعل الفيلم، وتأثيره على الجمهور.

وينافس "حملة فرعون" فى دور العرض، 4 أفلام أخرى هى "الممر" بطولة أحمد عز وإخراج شريف عرفة، و"كازبلانكا" بطولة أمير كرارة، إنتاج تامر مرسى ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمى، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد، وإنتاج أحمد السبكى، و"سبع البرومبة" بطولة رامز جلال.

أحداث فيلم حملة "فرعون"، تحاكى الفيلم الشهير العظماء السبعة، ويشارك فى بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى مسلسل "Game of Thrones"، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكى.

"حملة فرعون" تريند على جوجل.. وعمرو سعد يتابع ردود الأفعال فى السينمات
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