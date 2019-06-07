"الحياة" تحتفل بميلاد الراحل محمود عبدالعزيز طوال شهر يونيو

أعلن يسري الفخراني، المشرف العام على المحتوى الدرامي لشبكة قنوات "الحياة"، عن احتفال قناة "الحياة دراما" بعيد ميلاد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز طوال شهر يونيو، وبث أعماله الفنية.



وكان "عبدالعزيز" ولد يوم 4 يونيو بحي الورديان غرب الإسكندرية، وتعلم بمدارس الحي، وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، التحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، حيث قدم نفسه كممثل للمرة الأولى على مسرح كلية الزراعة.



وبدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل "الدوامة" في بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دورًا في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي، ثم اختاره المخرج عاطف سالم في السينما بجوار نور الشريف وميرفت أمين وعبد المنعم مدبولي من خلال فيلم "الحفيد" (1974).



وبلغ عدد أفلامه نحو 84 فيلمًا، قام فيها بدور البطولة بينما أخرج فيلمًا واحدًا هو "البنت الحلوة الكدابة"، وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية.



في عام 2004 م قدم محمود عبدالعزيز للشاشة الصغيرة المسلسل التليفزيوني "محمود المصري" والذي جسد فيه شخصية أحد كبار رجال الأعمال الذين بدؤوا رحلتهم مع النجاح من الإسكندرية.



توفى النجم الكبير في يوم 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عامًا، ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذى تربى فيه.