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الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:33 ص

بالصور.. حريق هائل فى منزل بالسنطة

حريق هائل فى منزل
حريق هائل فى منزل بالسنطة
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2656013

شب منذ قليل حريق هائل فى إحدى المنازل الموجودة بقرية تطاى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مما أدى إلى احتراق المنزل ووجود حالة من الذعر والفزع بين الأهالى.

تلقى اللواء السعيد شكرى، مدير مباحث مديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع النيران فى منزل بقرية تطاى مركز السنطة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والحريق إلى موقع الحادث بقيادة الرائد محمد الدهراوى، رئيس مباحث مركز السنطة؛ لمعرفة سبب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية وسرعة تحريات المباحث لمعرفة سبب الحريق.

بالصور.. حريق هائل فى منزل بالسنطة
بالصور.. حريق هائل فى منزل بالسنطة
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