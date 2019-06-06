أحمد فلوكس: متطوع للعمل فى سيناء والنية لله

أعرب الفنان أحمد فلوكس، عن استياؤه الشديد لما حدث على حدود سيناء والذي راح ضحيته العديد من الشهداء من خير أجناد الأرض بعد الهجوم الإرهابي عليهم.



وقال "فلوكس" في تصريح لـ"الدستور"، إن الإرهاب لم ينجح في إحباط الشعب المصري، واصفًا رجال الجيش بالأقوياء وخير أجناد الأرض، مؤكدًا أن ما يحدث من عمليات إرهابية خسيسة يزيد من قوة الجيش المصري وترابط شعبه، معربًا عن حزنه الشديد لضحايا الهجوم الإرهابي، وتقدم لخالص العزاء لأسرهم.



وكان "فلوكس" شارك منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق عليه قائلًا: "متطوع للعمل في سيناء والنية لله".



يُذكر أن أحمد فلوكس يشارك في موسم عيد الفطر المبارك بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.