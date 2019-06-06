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الخميس 06/يونيو/2019 - 11:41 م

"يحدد سبب بكاء الرضيع".. أبرز مميزات برنامج الذكاء الاصطناعي

يحدد سبب بكاء الرضيع..
وكالات
dostor.org/2656010

طور باحثون أمريكيون وصينيون نظامًا فريدًا من نوعه قائم على الذكاء الاصطناعي من شأنه تحديد سبب بكاء الرضيع الذي يصعب على الكثير من حديثات الأمومة فهم سبب صراخ أو بكاء أطفالهن حديثي الولادة وينتابهن القلق والحيرة لعدم قدرتهن على تفسيره بشكل صحيح للاستجابة له على نحو سليم.
وأوضح الباحثون في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الولايات المتحدة "IEEE" والرابطة الصينية للأتمتة أن البرنامج قادر على التعرف على أنواع صراخ وبكاء الأطفال والتفرقة بين أشكاله، ليسهل على الأم أو الأب معرفة ما إذا كان الرضيع يبكي لأنه يشعر بالجوع أو يعاني من ألم أو يرغب في تغيير الحفاض.
وأشار الباحثون إلى أن هذا البرنامج قد يقلب الموازيين سواء داخل المنازل أو في المستشفيات، ففي حين أن كل طفل له صرخة مميزة، إلا أنه توجد سمات مشتركة وشائعة لأنواع البكاء، يمكن التمييز بينها، بحسب ما ورد في موقع ميرور البريطاني.
وقال الباحثون "مثل اللغة، لكل صرخة إشارات معينة"، مشيرين إلى أن الخوارزمية التي طوروها تستطيع تمييز الاختلافات بين الإشارات الصوتية للبكاء أو الصراخ، وتحديد ما إذا كانت طبيعية أم غير طبيعية وسببها، حتى في البيئات الصاخبة.
وأكد الباحثون أن الخوارزمية لن يستفيد منها فقط الوالدين فحسب، بل قد تكون بمثابة أداة قوية في أيدي الأطباء لفهم صراخ الأطفال المرضى.

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