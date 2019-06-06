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الخميس 06/يونيو/2019 - 11:36 م

إعلان قائمة منتخب السلة للناشئين فى معسكر البوسنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2656009

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السلة، بقيادة رفيق يوسف، قائمة المنتخب المقرر مشاركته في معسكر البوسنة، الذي ينطلق غدًا الجمعة ويستمر لمدة 7 أيام في إطار الاستعداد للبطولة العربية.
وتضم القائمة كلًا من مؤمن طارق خيرى، وأحمد محمد يحيي، وعمر محمد جابر الدياسطى، ومروان طارق محمد، وأسر محمد جودة، وأحمد ياسر ريحان، وبلال محمد عبد المطلب، ومحمود وليد عبد المحسن، وعبد الله ناصر، وعلى أحمد وحيد، وعمر سعد، وإبراهيم محمد محرم، وكريم وليد أبو سريع، محمد على عبد المنعم
يذكر أن مصر تستضيف البطولة العربية لناشئي السلة يونيو الجاري.

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