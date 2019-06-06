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رياضة
الخميس 06/يونيو/2019 - 11:30 م

هولندا تهزم انجلترا وتواجه البرتغال فى نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا تهزم انجلترا
أ ش أ
dostor.org/2656007

حقق منتخب هولندا فوزا كبيرا مستحقا بنتيجة 3-1 على منتخب انجلترا في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفونسو انريكى بمدينة جيماريش ويتأهل لملاقاة منتخب البرتغال في النهائي يوم الأحد القادم.

جاءت البداية متكافئة وكانت أول فرصة لماجواير مدافع انجلترا بتسديدة ذهبت بعيدا عن المرمى وردت هولندا بكرتين تصدى لهما الحارس بيكفورد دون خطورة حقيقية وانحصر بعدها اللعب فى منتصف الملعب.

وعلى عكس سيطرة هولندا على منتصف الملعب يرتكب دى ليخت خطأ قاتل بعرقلة راشفورد داخل المنطقة يسددها راشفورد في الزاوية اليسرى بينما اتجه حارس هولندا سيليسن للزاوية اليمنى مسجلا الهدف الأول لانجلترا.

وكانت أخطر فرص هولندا قبل نهاية الشوط من هجمة مرتدة انفرد على إثرها ممفيس دى باى لكن خرج الحارس بيكفورد خارج المنطقة وأنقذ الكرة.

ويسدد دى ليخت راسية تخرج بجوار القائم في الوقت الضائع.

تحسن مستوى انجلترا في الشوط الثاني وسيطرت على وسط الملعب ويسدد رأسية سانشو فى الدقيقة 53 وترتد الكرة ليضيع دى باى كرة ينقذها بيكفورد.

وفى الدقيقة 73 ينجح دى ليخت في تسجيل هدف التعادل برأسية من ركلة ركنية وترتفع وتيرة اللقاء.

ويتبادل الفريقان الهجمات الخطيرة فيما تبقى من الوقت الأصلى وفى الدقيقة 83 يسجل لينجارد البديل المنفرد بتمريرة من باركلى الهدف الثانى لإنجلترا لكن الحكم يلغيه بعد العودة لتقنية الفار.

وفى الوقت بدل الضائع يضيع دى باى هدفا مؤكدا لهولندا ترتد بكرة خطيرة من تسديدة لرحيم ستيرلينج تعلو العارضة ليمتد اللقاء للوقت الإضافى.

وفى الدقيقة السابعة من الشوط الأول من الوقت الإضافي يرتكب جون ستونز خطأ قاتلا يستغله الفريق الهولندي ويسدد كوينسى برومس البديل لتلمس واكر وتحتسب هدفا عكسيا لصالح هولندا.

ويواصل الفريق الهولندي ضغطه وينقذ بيكفورد رأسية جديدة من دى باى. يليها رأسية لفان دايك ينقذها الحارس الانجليزي المتألق.

ويستمر اللعب سجال في الشوط الثاني الإضافي ويخطئ باركلى ويهدى الكرة لممفيس الذي يعطى هدية لبرومس ليسجل في المرمى الخالى وتحسم نتيجة المباراة ليتأهل للنهائي لملاقاة البرتغال فى النهائي يوم الأحد القادم بينما يلاقى منتخب انجلترا مع منتخب سويسرا على المركز الثالث والرابع.

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