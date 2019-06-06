"كازابلانكا" يتصدر القائمة.. تعرف على إيرادات أفلام عيد الفطر

تصدر فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، إيرادات موسم أفلام عيد الفطر حيث حقق 6 ملايين و721 ألفا و308 جنيهات.



وجاء في المركز الثاني فيلم "الممر" للفنان أحمد عز، والذي حقق 2 مليون و920 ألفا و888 جنيها، فيما احتل المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، وحقق 2 مليون و890 ألفا و570 جنيها.



وفي المركز الرابع جاء فيلم "حملة فرعون" الذي حقق 2 مليون و595 ألفا و334 جنيها، ليصبح فيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد المركز الخامس والأخير حيث حقق 548 ألفا و141 جنيها.



يشار إلى أن إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر تصل إلى 15 مليونا و676 ألفا و241 جنيها.