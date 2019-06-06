تراجع العجز التجاري في كندا إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر

تراجع العجز في الميزان التجاري الكندي خلال شهر أبريل الماضي إلى أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2018 بعد أن سجل 2.3 مليار دولار في شهر مارس 2019.



وأوضحت البيانات الصادرة من هيئة الإحصاء الكندية اليوم الخميس، أن العجز في الميزان التجاري الكندي سجل في شهر أبريل 966 مليون دولار، منقحة البيانات التي أصدرتها في شهر مايو.



وبعد زيادة بنسبة 4.4% في مارس، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 1.3% إلى 50.7 مليار دولار كندي (38 مليار دولار أمريكي) في أبريل بينما انخفض إجمالي الواردات 1.4% إلى 51.7 مليار دولار كندي (38.6 مليار دولار أمريكي).



وساعدت زيادة الصادرات وهبوط الواردات في تقليص العجز التجاري الكندي في السلع، في أقوى إشارة على أن الاقتصاد الكندي يتعافى من التباطؤ.



وأعلن بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة في 31 مايو، حيث كان الضعف الاقتصادي في البلاد مؤقتا.



وشهدت كندا ارتفاعا قياسيا في عدد الوظائف المتزايدة في أبريل، وكان العجز التجاري هو الأقل في خلال ستة أشهر.