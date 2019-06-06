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الخميس 06/يونيو/2019 - 11:04 م

سؤال للحكومة عن خطة تنظيم منطقة المدابغ بالروبيكي

سؤال للحكومة عن خطة
محمد جعفر
dostor.org/2656002

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب، بسؤالين إلى وزيرا الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزير التجارة والصناعة، حول خططهما لتنظيم منطقة المدابغ الجديدة بحي الروبيكي بمدينة بدر، خاصة أن صناعة المدابغ تعتبر من الصناعات الهامة التى ترتكز في منطقة مصر الجديدة منذ عشرات السنين، ويعمل بها آلالف المواطنين.

وقال "قرطام"، إنه تم نقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى الروبيكي بمدينة بدر، قبل توضيح الخطة المتبعة لتنظيم تلك المنطقة، متسائلًا هل تم إزالة منطقة المدابغ القديمة بشكل كامل ونقل العمال إلى المنطقة الجديدة؟، وهل تم تنظيم المنطقة الجديدة لاستيعاب أنشطة المدابغ المختلفة؟

وأضاف، كيف سيتم التعامل مع العاملين بالمدابغ؟، وهل سيتم تمليكهم للوحدات الإنتاجية الجديدة أم سيتم التعامل معهم بنظام التمويل العقارى أو غيره من الأنظمة؟، وهل تم توفير شبكة مواصلات تربطهم بالقاهرة وخاصة مصر القديمه للتواصل مع اسرهم ؟.

وتسائل عن خطة الوزارة لتطوير منطقة الروبيكي بحيث تساهم في تطوير الصناعات الجلدية، وزيادة تصدير هذه المنتجات.

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