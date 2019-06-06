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الخميس 06/يونيو/2019 - 10:57 م

محمود كريم عن "سبع البرمبة": فكرة الفيلم جديدة على السينما المصرية

سبع البرمبة
"سبع البرمبة
منار إبراهيم
dostor.org/2655996

قال المخرج محمود كريم، إن فكرة فيلم "سبع البرمبة" عرضت عليه من قبل المنتج وليد صبري والمؤلف لؤي السيد، وتناقشوا في قصة الفيلم ووضعوا الخطوط العريضة للعمل، مما زاد تحمسه بشدة وتم الاتفاق للشروع في تصوير العمل، خاصة وأن فكرة الفيلم جديدة على السينما المصرية، مشيرًا إلى أن العمل في البداية تمت كتابته على أساس أن رامز هو البطل الأساسي للفيلم، وبعد ذلك تم ترشيحات الأبطال بجانبه.

وعن الصعوبات التي واجهها أثناء التصوير، قال "محمود" إنه لا توجد صعوبات كثيرة، وأن المشاهد الخارجية فقط كانت الأكثر صعوبة، خاصة المشاهد التي تتسم بطابع الآكشن والتي كانت تستدعي الجري والقفز، مشيرًا إلى أنه تم تصويره ما بين داخل القاهرة وفي بعض الأماكن الساحلية مثل العين السخنة، مؤكدًا أن الكواليس كانت لطيفة بسبب "رامز" الذي يظل يضحك ويداعب من حوله؛ لذلك يحظى بحب كبير ممن حوله سواء بالوسط او خارجه، بالإضافة إلى أنه مجتهد وطموح وحرص بشدة على الالتزام بمواعيده وأن يخرج العمل في أفضل صورة مما ساعد على تسهيل التصوير.

وأضاف محمود كريم، أن الفيلم كوميدي مليء بالآكشن، مشيرًا إلى أن العمل ينتمي لمدرسة النجم العالمي جاكي جان؛ بسبب الكوميديا في إطار المواقف والمغامرات، موضحًا أنهم استعانوا بمصمم المعارك والمطارادت السينمائية عمرو مجايفر، الذي أحضر معه فريق ذات خبرة من قبل المصريين والأجانب لتصوير المشاهد الأكشن بحرافية شديدة، خاصة مشاهد المطاردات بالسيارات، مؤكدًا أن تصوير الفيلم تم في أقل من شهر ونصف، متمنيًا أن ينال إعجاب المشاهدين.

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